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Макрона с женой экстренно эвакуировали из театра: что случилось (видео)
Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть парижский театр, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы.
Так, Макрона вместе с женой Брижит эвакуировали из театра Буфф-дю-Нор в Париже. Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их, пишет BFMTV.
Plusieurs manifestants tentent dentrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors quEmmanuel Macron est à lintérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz— Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020
Через некоторое время правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, вероятно, находились президент Франции и его супруга отъехать от здания театра.
Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад во Франции были задержаны двое мужчин, которых подозревают в «террористическом уголовном заговоре» против президента Эммануэля Макрона во время празднования в Париже 100-летия со дня завершения Первой мировой войны.
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