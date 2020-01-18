Мир

Макрона с женой экстренно эвакуировали из театра: что случилось (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть парижский театр, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы.

Так, Макрона вместе с женой Брижит эвакуировали из театра Буфф-дю-Нор в Париже. Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их, пишет BFMTV.

Через некоторое время правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, вероятно, находились президент Франции и его супруга отъехать от здания театра.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад во Франции были задержаны двое мужчин, которых подозревают в «террористическом уголовном заговоре» против президента Эммануэля Макрона во время празднования в Париже 100-летия со дня завершения Первой мировой войны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter