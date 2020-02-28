24.39 / 24.63 26.71 / 27.09
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День комплимента 2020: веселые картинки и стихи

19:10 29 февраля 2020 68
День комплиментов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта отмечают не только начало весны, а и Всемирный день комплимента (World Compliment Day).

Мы верим, что сказать ближнему приятное вы можете и без праздника, но с праздником же веселее. «ФАКТЫ» собрали для этого веселые картинки и стихи.

Всемирный день комплимента

Всемирный день комплимента

Верность и надежность,
Простота и сложность,
Красота и нежность,
И души безбрежность.

Ты, как лучик света,
Ты, как дождик летом.
Улыбнешься — счастье,
Хмуришься — ненастье.

Человек мой редкий,
Человек мой нужный,
Вместе — на край света,
И в огонь, и в стужу.

Всемирный день комплимента
***
Хочу признаться вам сейчас,
Что нет красивей ваших глаз.
Что вы пленили разум мой,
Мне трудно совладать с собой.

Вы так реальны и прекрасны,
И мне давно все стало ясно,
Что вас на свете — нет милей,
Спешу увидеть вас скорей.

Вы так умны и интересны,
Я признаюсь вам в этом честно.
Во всех делах вы хороши,
Вы — радость для моей души.

Всемирный день комплимента
***
Вы интересный человек,
Разносторонняя натура.
И образ мыслей ваш хорош,
И ваша внешняя фактура.

Вы привлекаете сердца
Улыбкой легкою своею.
И пред вами всей душой
Я искренне благоговею.

Всемирный день комплимента

Всемирный день комплимента

***
Приятно очень видеть Вас!
Вы так милы и симпатичны.
Чаруют профиль и анфас,
И весь Ваш облик необычный.

Пусть звезды падают к ногам,
И вьются солнечные ленты.
Мне это в радость — делать Вам
От всего сердца комплименты.

Всемирный день комплимента

Также рекомендуем поздравить с Днем бабушек виновниц праздника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

иранские женщины

Иран стал второй страной с самой высокой смертностью от коронавируса

Вечеринка

Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом

человек

"Китайцы едят живых мышей": итальянский губернатор попал в скандал из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер