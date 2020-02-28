День комплимента 2020: веселые картинки и стихи

Общество и люди

1 марта отмечают не только начало весны, а и Всемирный день комплимента (World Compliment Day).

Мы верим, что сказать ближнему приятное вы можете и без праздника, но с праздником же веселее. «ФАКТЫ» собрали для этого веселые картинки и стихи.

Верность и надежность,

Простота и сложность,

Красота и нежность,

И души безбрежность.

Ты, как лучик света,

Ты, как дождик летом.

Улыбнешься — счастье,

Хмуришься — ненастье.

Человек мой редкий,

Человек мой нужный,

Вместе — на край света,

И в огонь, и в стужу.



***

Хочу признаться вам сейчас,

Что нет красивей ваших глаз.

Что вы пленили разум мой,

Мне трудно совладать с собой.

Вы так реальны и прекрасны,

И мне давно все стало ясно,

Что вас на свете — нет милей,

Спешу увидеть вас скорей.

Вы так умны и интересны,

Я признаюсь вам в этом честно.

Во всех делах вы хороши,

Вы — радость для моей души.



***

Вы интересный человек,

Разносторонняя натура.

И образ мыслей ваш хорош,

И ваша внешняя фактура.

Вы привлекаете сердца

Улыбкой легкою своею.

И пред вами всей душой

Я искренне благоговею.

***

Приятно очень видеть Вас!

Вы так милы и симпатичны.

Чаруют профиль и анфас,

И весь Ваш облик необычный.

Пусть звезды падают к ногам,

И вьются солнечные ленты.

Мне это в радость — делать Вам

От всего сердца комплименты.

Также рекомендуем поздравить с Днем бабушек виновниц праздника.

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