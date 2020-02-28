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День комплимента 2020: веселые картинки и стихи
1 марта отмечают не только начало весны, а и Всемирный день комплимента (World Compliment Day).
Мы верим, что сказать ближнему приятное вы можете и без праздника, но с праздником же веселее. «ФАКТЫ» собрали для этого веселые картинки и стихи.
Верность и надежность,
Простота и сложность,
Красота и нежность,
И души безбрежность.
Ты, как лучик света,
Ты, как дождик летом.
Улыбнешься — счастье,
Хмуришься — ненастье.
Человек мой редкий,
Человек мой нужный,
Вместе — на край света,
И в огонь, и в стужу.
***
Хочу признаться вам сейчас,
Что нет красивей ваших глаз.
Что вы пленили разум мой,
Мне трудно совладать с собой.
Вы так реальны и прекрасны,
И мне давно все стало ясно,
Что вас на свете — нет милей,
Спешу увидеть вас скорей.
Вы так умны и интересны,
Я признаюсь вам в этом честно.
Во всех делах вы хороши,
Вы — радость для моей души.
***
Вы интересный человек,
Разносторонняя натура.
И образ мыслей ваш хорош,
И ваша внешняя фактура.
Вы привлекаете сердца
Улыбкой легкою своею.
И пред вами всей душой
Я искренне благоговею.
***
Приятно очень видеть Вас!
Вы так милы и симпатичны.
Чаруют профиль и анфас,
И весь Ваш облик необычный.
Пусть звезды падают к ногам,
И вьются солнечные ленты.
Мне это в радость — делать Вам
От всего сердца комплименты.
Также рекомендуем поздравить с Днем бабушек виновниц праздника.
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