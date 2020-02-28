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Стало известно, где отремонтируют обстрелянные путинскими военными украинские корабли
Во второй половине дня в пятницу, 28 февраля, в Николаев прибыли два малых артиллерийские бронекатера (МБАК) «Никополь» и «Бердянск» Военно-морских сил ВС Украины. Корабли ошвартованы у причальной стенки местного судостроительного предприятия, где им предстоит капитальный ремонт. Ранее ВМС Украины завершили баллистическую экспертизу малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».
Как сообщил Украинский милитарный портал, «Никополь» двигался своим ходом, а «Бердянск» пришлось тянуть на буксире.
В Минобороны напомнили, что 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАК «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
Напомним, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив вышеназванным кораблям ВМС ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из пролива российские военные и пограничники открыли прицельный огонь по нашим кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Огонь российская сторона вела на поражение, в том числе бронебойными снарядами с российского вертолета Ка-52, что подтвердила баллистическая экспертиза, проведенная после возврата катеров.
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Оккупанты захватили три корабля, взяв в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены. Всех их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 18 ноября РФ вернула Украине захваченные корабли. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские боевые единицы, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что захваченные Россией украинские корабли вернулись в Очаков.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..