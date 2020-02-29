Мир

"Мстил" китайцам за коронавирус: в ресторане уволили шеф-повара за плевки в еду клиентам

Повар малайзийского пятизвездочного отеля Grand Ion Delemen плевал в еду китайских отдыхающих из ненависти к ним, так как считал китайцев виноватыми в распространении коронавируса по миру.

Об этом пишет портал Asia one.

Руководство гостиницы решило уволить его 25 февраля после поступившей жалобы от одного из клиентов. Выяснилось, что кулинар публиковал в своих социальных сетях преисполненные злобы посты, где выражал ненависть к туристам из Китая.

Его аккаунты в Twitter и Instagram были удалены, однако скриншоты его публикаций доступны к просмотру на малайзийском онлайн-форуме lowyat.net.

Так, например, в одном из сообщений он написал, что «лучшей частью его работы были плевки в еду, которую подавали китайским клиентам».

Помимо этого, повар поделился видео, на котором запечатлены сидящие за столом китайцы. В подписи к ролику он отметил, что испытывает отвращение из-за того, что обслуживает их.

Напомним, что испорченный отпуск — довольно распространённое в туристической сфере явление. Так, в феврале дорогостоящий отпуск британской семьи на Ямайке был испорчен мертвыми птицами в ресторане отеля. Тогда отдыхающая Лиза Уикстед рассказала и о других недостатках гостиницы. По ее словам, в буфете летали мухи, в одном из номеров не работал свет, а на ее 82-летнего отца упал шкаф. Она также заявила, что кровати и дверные ручки были расшатаны, а в комнате ее детей не было подушек и полотенец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус добрался помимо Китая еще в 52 страны, где вообще нет китайцев, поэтому идея «мстить» кому-то за вымышленные «грехи» полностью лишена смысла.

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