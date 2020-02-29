Происшествия

В Киеве в последнюю зимнюю ночь произошло два ДТП, пострадали люди

В ночь на субботу, 29 февраля, в Киеве произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Напомним, что им предшествовал «таран» маршруткой джипа на улице Курнатовского, случившийся на завершающейся неделе.

Первое ДТП случилось вечером в пятницу, 28 февраля, на Днепровской набережной, возле парковки гипермаркета Novus.

Там в результате столкновения Audi A4 и Toyota Corolla пострадал один человек.

Авария произошла около 21:40, передает Информатор.

По предварительной информации, оба автомобиля ехали по набережной навстречу друг другу. Женщина, которая была за рулем Audi, начала поворот на парковку Novus, не пропустив Toyota Corolla. В результате машины столкнулись.

В результате водителя Corolla с рассечением и подозрением на закрытую травму черепа увезла карета скорой помощи. На месте оформлением ДТП занимался экипаж патрульной полиции.

Во второй аварии, которая случилась на улице Оноре де Бальзака, 26, участвовали фургон Mercedes Sprinter и припаркованная фура Renault.

ДТП произошло около 00:40.

По предварительной информации, Mercedes на скорости влетел в припаркованную на обочине фуру. В результате кабина фургона практически полностью сплющилась, особенно со стороны пассажира.

К счастью, на пассажирском сиденье никого не было, а водитель отделался легкими травмами. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Спустя два часа он вернулся на место ДТП. Также на месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о возмутительном ДТП, которое случилось на днях в Харькове: там водитель автомобиля BMW отличился грубыми нарушениями правил дорожного движения во время поездки по улицам города, притом недалеко от места кровавой аварии, которая случилась два года назад.

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