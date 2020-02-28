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Нахал устроил опасные гонки по Харькову: в сеть попало видео
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как водитель автомобиля BMW отличился грубыми нарушениями правил дорожного движения во время поездки по улицам Харькова.
Пресс-служба патрульной полиции Харьковской области сообщает, что водитель автомобиля BMW подвергал опасности других участников дорожного движения.
Правоохранители направили приглашение водителю автомобиля явиться в управление патрульной полиции в Харьковской области, чтобы предоставить объяснения по поводу нарушения правил дорожного движения.
В Telegram-канале «Харьков 1654» появилось другое видео с той же улицы — за пять минут до BMW здесь дрифтовали его друзья на белом «Мерседесе». Сообщается, что очевидцы вызвали полицию, в течение пятнадцати минут она так и не приехала. Мерседес набирал разгон от Детского мира и ехал по Рымарской.
Водители лихачили недалеко от места, где в октябре 2017 года произошло печально известное ДТП с Еленой Зайцевой.
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