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Политика

Гончарук с Зеленским поругались из-за Коломойского: СМИ раскрыли подробности

7:49 29 февраля 2020 1130
Гончарук с Зеленским поругались из-за Коломойского: СМИ раскрыли подробности
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы подал повторное прошение об отставке. Вероятно, именно это и стало главной причиной для созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

По данным источника НВ, глава правительства твердо решил оставить свой пост и настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Якобы Гончарук раздражен ситуацией, в которой Владимир Зеленский не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур на все еще занятое премьерское кресло, а также не защищает правительство от атак прессы.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Гончарука, по словам одного из источников, стала недавняя встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой (который до сих пор считался человеком, близким к премьеру) и бизнесменом Игорем Коломойским. Тогда Зеленский якобы раскритиковал главу Кабмина.

Кроме того, источники НВ констатировали ослабление позиций Гончарука после прихода на должность главы Офиса президента Андрея Ермака.

О споре Зеленского и Гончарука также пишет ZN.ua со ссылкой на неназванный источник в Офисе президента. 28 февраля премьера вызвали к президенту, где ему задали вопрос о смене глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Игоря Коломойского.

«По словам источника, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые сподвигли премьер-министра Гончарука их совершить. В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим», — сказано в сообщении.

После непростого разговора Гончарк якобы поднял вопрос о своей отставке.

Исполнять обязанности главы правительства в случае отставки Гончарука якобы будет вице-премьер по вопросам децентрализации Денис Шмыгаль.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три основные причины для созыва внеочередного заседания Рады 3 марта, на котором в т. ч. планируют рассмотреть «кадровые вопросы».

Фото Офис президента

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