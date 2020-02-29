"Коронавирус, Кабмин и "посадки": Арахамия назвал три причины для внеочередного заседания Рады

Украина

Для проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, на проведении которого настаивал президент Зеленский, есть как минимум три основных причины.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, первой причиной назначения внеочередного заседания является необходимость принятия ряда важных законов.

«Президент инициировал это внеочередное заседание парламента. Это связано с тремя причинами. Первая причина: вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме больше трех недель „благодаря“ тому, что ОПЗЖ заблокировала работу. Чтобы внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы быстро закупать медицинское оборудование, для этого нужно изменить закон. А как мы изменим закон, если они заблокировали Верховную раду? Это как пример. У нас есть несколько законов об обороне и мы их не можем рассмотреть», — заявил Арахамия

«Во-вторых, действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования что приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб», — добавил он.

Арахамия подчеркнул, что депутаты также должны заслушать отчет о результатах деятельности правоохранителей.

«Третья причина связана с тем, что сейчас был промежуточный отчет правительства. Уже шесть месяцев все ждут, „весна пришла — посадок нет“. Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов», — отметил он.

Напомним, ранее источник в парламенте сообщил, что внеочередное заседание будет якобыо посвящено «кадровым изменениям». Но более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, которое возможно состоится утром во вторник, 3 марта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Верховная Рада IX созыва разочаровала избирателей, так как за первые полгода своей работы приняла меньше законопроектов, чем парламент VIII созыва — 155 законов против 173 законов. К такому выводу пришли в Комитете избирателей Украины, анализировавший закондательную деятельность нового парламента. Также народные депутаты Украины VIII созыва зарегистрировали более законопроектов, чем их преемники: 1,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно. Впрочем, нынешние парламентарии провели больше пленарных заседаний — 72 против 63 у их предшественников.

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