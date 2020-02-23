29 февраля 2020

Во время экскурсии по Эдинбургу, которую для нас с коллегой-редактором проводил знакомый дипломат, мы оказались на вершине горы, открывавшей прекрасный вид на древнюю столицу Шотландии. Гора эта называлась Трон Артура. И с нее можно было хорошо рассмотреть старинный Эдинбургский замок, в котором хранятся сокровища Шотландии, и знаменитый Скунский камень, на котором короновались правители страны.

Дело было в конце февраля. И, наверное, именно поэтому наш знакомый рассказал нам о необычном законе, принятом шотландским парламентом еще в 1288 году. 29 февраля (то есть один раз в четыре года) закон давал право местным женщинам делать предложение полюбившемуся им мужчине. Более того, в случае отказа несостоявшийся жених обязан был заплатить семье невесты довольно внушительный по тем временам штраф в сумме 1 фунта.

Возникла такая ситуация неслучайно. В то время в стране ощущалась острая нехватка мужчин, ибо постоянно продолжавшиеся войны забирали безвозвратно тысячи молодых парней. А более опытные воины часто, к тому же, погибали на рыцарских турнирах и в иных поединках. Вот почему лорды шотландского парламента, обеспокоенные резким увеличением числа старых дев в знатных и древних родах, решили принять закон, объявлявший, что отныне и вовеки (!) 29 февраля каждая незамужняя женщина в государстве имеет право сделать предложение мужчине. От штрафа ''отказника'' могли освободить только в одном случае — если он способен доказать, что уже обручён с другой женщиной. Но тогда он обязан был предъявить свою избранницу представителям закона и претендентке на его руку и сердце.

Если вы думаете, что эта традиция, утвержденная законом, на шотландской земле не прижилась, то глубоко ошибаетесь. Вскоре она даже распространилась на некоторые соседние страны. Правда, в исторических хрониках так и не сохранились статистические данные о том, сколько же браков, инициированных незамужними дамами, в результате было заключено. Зато сохранилось немало анекдотов на эту тему, родившихся в самых отдаленных уголках европейского континента. Вот лишь один из таких образцов народного творчества.

Новоиспеченная невеста рассказывает своей подруге:

— Знаешь, я его дня три поила, поила, поила, поила… А потом привела в ЗАГС и говорю: ''Внимание, мы на почте. Распишись в получении бандероли!'' Так вот мы и поженились…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.