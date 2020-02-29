Мир

Трагедия на банной вечеринке в Москве: появились новые данные о жертвах

Число погибших в результате смертельной банной вечеринки в Москве возросло до трех. В больнице скончался 32-летний муж инстаблогерши Валентин Диденко. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала tv360ru.

Диденко высыпал сухой лед в бассейн, что и привело к гибели людей. Он работал в сфере IT и помогал своей жене вести блог «Аптечный Ревизорро».

По предварительным выводам следствия, причиной гибели гостей стало отравление углекислым газом. Во время вечеринки в бассейн было высыпано 25 кг сухого льда. В ходе реакции с водой выделился углекислый газ, которым отравились люди. По предварительным данным, у погибших отек легких.

Всего на вечеринке было 18 человек. Среди пострадавших беременная сестра Екатерины Диденко.

Как писали «ФАКТЫ», 28 февраля в Москве произошла трагедия на банной вечеринке, которую устроила известная инстаблогерша Екатерина Диденко. Вечеринку в банном комплексе она устроила в честь дня рождения — 28 февраля девушка отмечала 29-летие. В Instagram Екатерины более миллиона подписчиков. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и рассказывает фолловерам, как сэкономить при покупке лекарств.

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