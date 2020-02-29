Люди синели и теряли сознание: банная вечеринка известного блогера закончилась трагедией (видео)

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В российской столице Москве, куда настойчиво пытаются переманить украинскую певицу Maruv, в пятницу, 28 февраля, произошла трагедия на банной вечеринке, которую устроила известная инстаблогерша Екатерины Диденко: два человека погибли от химических ожогов, полученных от соприкосновения с сухим льдом, еще несколько человек пострадали.

Об этом передает сайт телеканала «360».

Сообщается, что вечеринку в банном комплексе известная блогерша устроила в честь своего дня рождения — 28 февраля девушка отмечала 29-летие. В Instagram Екатерины более миллиона подписчиков. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и рассказывает фолловерам, как сэкономить при покупке лекарств. Точное количество гостей не сообщалось, однако по Stories Екатерины видно, что на празднике было довольно много людей.

Супруг именинницы решил устроить жене сюрприз и подарить возможность сделать впечатляющие фотографии. Для этого он заказал сухой лед, который затем высыпал в бассейн. Планировалось, что над водой поднимется легкая полупрозрачная дымка, которая позволит гостям сделать необычные фото.

Несколько человек находились в воде, когда в бассейн высыпали 25 килограммов вещества. В результате произошла химическая реакция, из-за чего любителей фотографий пришлось срочно спасать.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым. Еще двух мужчин и женщину сейчас откачивают», — сообщил источник в диспетчерской скорой помощи.

На место прибыли бригады скорой, которые оказали пострадавшим необходимую помощь. По данным СМИ, как минимум пять пострадавших госпитализировали. Среди них — четверо мужчин и женщина.

Известно, что в числе приглашенных была девушка на шестом месяце беременности. Пострадала ли она, пока не ясно.

Двух человек спасти не удалось. Источник в экстренных службах сообщил, что погибла 25-летняя женщина и неизвестный человек в возрасте около 30-ти лет. Telegram-канал Mash сообщил, что гости Екатерины погибли из-за отека легких. Подтверждения этой информации пока нет.

Издание отмечает, что при контакте сухого льда с водой выделился углекислый газ — именно им надышались участники вечеринки. Они не знали, что такая химическая реакция может произойти. Медики, которые приехали по вызову, никак не могли помочь пострадавшим.

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«По данным следствия, 28 февраля 2020 года в банном комплексе на Коломенском проезде в городе Москве в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что на месте работают следователи, которые устанавливают все детали происшествия.

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