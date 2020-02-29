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Обострение в Идлибе: России выдвинули жесткое требование

10:09 29 февраля 2020 429
Обострение в Идлибе: России выдвинули жесткое требование
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На внеочередном заседании Совбеза ООН в пятницу, 28 февраля, Турция официально пригрозила сирийскому правительству применением силы в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. С заявлением выступил постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

«Турция не хочет войны, но в случае угрозы своей безопасности без колебаний применит силу», — сказал он.

На сторону Турции встала в т. ч. представитель США при ООН Нелли Крафт, которая призвала Россию немедленно прекратить военную операцию в Турции.

«Мы призываем РФ немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, а также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию, вернуться к линиям разграничения, впервые установленным в 2018 году», — заявила Крафт.

Читайте в «ФАКТАХ»: Война против Турции может стать для Путина катастрофой, — российский журналист

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя обвинил в гибели турецких военных в Идлибе… Турцию, которая якобы передала российской стороне неправильные координаты нахождения своих вооруженных сил в Идлибе.

«В координатах… не упоминаются районы, где в результате погибли турецкие солдаты», — цитирует российского дипломата Reuters.

Как сообщали «ФАКТЫ», 27 февраля в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих, еще около 30 получили ранения. В ответ в ночь на 28 февраля турецкие войска нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

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Обострение в Идлибе: России выдвинули жесткое требование

Обострение в Идлибе: России выдвинули жесткое требование

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