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Спорт

Голкипер на ровном месте забросил мяч в свои ворота: видео нелепого автогола

10:14 29 февраля 2020 237
Брис Мобле
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Кошмарную двухминутку пришлось пережить болельщикам «Гренобля» во время выездного матча второго дивизиона чемпионата Франции на поле «Кана». Сначала на 17-й минуте гости пропустили мяч с пенальти, а на 18-й — команду на ровном месте подвел вратарь Брис Мобле.

Голкипер «Гренобля», находясь на линии вратарской площадки, хотел ввести мяч в игру, но сделал это так неуклюже, что отметился автоголом. Справедливости ради отметим, что 30-летний Мобле попытался оперативно исправить свой ляп, но не сумел — мяч все-таки пересек линию ворот.

Отметим, что поединок так и закончился победой хозяев поля со счетом 2:0, что позволило «Кану» приблизится к «Греноблю» в турнирной таблице на расстояние одного очка (9-е и 11-е места соответственно).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парагвайский вратарь отметился глупым автоголом.

Фото PQR/Ouest France/Antoine SOUBIGOU

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