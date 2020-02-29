«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Спорт

В первый день весны, в воскресенье, 1 марта, на знаменитой мадридской арене «Сантьяго Бернабеу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится супербитва самых титулованных клубов страны «Реал» — «Барселона» (начало — 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Зинедина Зидана и Кике Сетьена, за которой вы сможете следить в этой новости.

Гости из Уханя — на «Бернабеу»

Руководство Ла Лиги и боссы «Реала» пригласили на «эль класико» китайский футбольный клуб «Ухань Чжоэр», сообщает AS.

«Ухань Чжоэр» проходил сборы в Испании, а теперь не может вернуться домой, поскольку базируется в городе Ухань — очаге коронавируса. В субботу китайские футболисты посетят офис Ла Лиги, в воскресенье побывают на матче, а в понедельник директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо проведет для них экскурсию по мадридскому стадиону.

Два очка отставания

Перед очной дуэлью на «Сантьяго Бернабеу» главные претенденты на чемпионский титул Ла Лиги поменялись местами на вершине турнирной таблице. После поражения Королевского клуба на поле «Леванте» (0:1) и победы «Барселоны» над «Эйбаром» (5:0 с четырьмя мячами Лионеля Месси!) каталонцы опережают столичный клуб на два очка.

В поединке с «Эйбаром» Лионель Месси четырежды поразил ворота соперника

Кадровая ситуация

Тренерский штаб «Реала» в предстоящей игре точно не сможет рассчитывать на «дирижера» Эдена Азара, надолго выбывшего из строя из-за трещины малоберцовой кости. А вот форвард мадридцев Родриго не готовится к матчу по собственной глупости. 19-летний бразилец, за которого Королевский клуб заплатил «Сантосу» 45 млн евро, заработал удаление с поля в матче за молодежную команду во время… празднования гола (дисквалификация распространяется на основной турнир). «Реал» подал было апелляцию, но получил отказ.

Что же касается «Барселоны», то, кроме давно пребывающих в лазарете Луиса Суареса и Усмана Дембеле, команде из-за травмы не поможет полузащитник Серхи Роберто.

Летом прошлого года «Реал» заплатил «Челси» за бельгийца Эдена Азара 100 млн евро

Арбитр — Антонио Матеу Лаос

Работать на «Сантьяго Бернабеу» испанская федерация доверила опытному рефери ФИФА из Валенсии — 42-летнему Антонио Матеу Лаосу, который будет судить очную дуэль соперников пятый раз.

Ранее Лаос обслуживал «эль-класико» в Ла Лиге лишь однажды — в сезоне 2014/2015 на «Камп Ноу», когда победу одержали каталонцы (2:1). Также он судил матчи «Реала» и «Барселоны» в Суперкубке Испании в 2012 году (второй матч, 2:1), финал (2:1) и первый матча полуфинала (1:1) Кубка Испании в 2014 и 2019 году соответственно.

Рефери Антонио Матеу Лаос будет пятый раз работать на «эль класико»

В Лиге чемпионов — без побед

В середине недели испанские гранды провели первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона», доигрывая поединок в меньшинстве, увезла ничью со стадиона «Наполи» (1:1). А вот «Реал», также завершая встречу вдесятером, перед родными болельщиками уступил «Манчестер Сити» (1:2). Кстати, одними из самых внимательных зрителей на трибунах «Сантьяго Бернабеу» были наставник «Барселоны» Кике Сетьен и его помощник Эдер Сарабия.

В прошлую среду «Реал» проиграл на своем стадионе «Манчестер Сити»

«Реал» не обыгрывает «Барсу» в чемпионате с 2016-го

За 118 лет противостояния «Реал» и «Барселона» встречались между собой 276 раз (в том числе и в товарищеских матчах): 115 побед у каталонцев, 99 — у мадридцев, еще 62 поединка завершились вничью (разница мячей — 482:446 в пользу «Барсы»). Кстати, в декабре 2019-го соперники впервые за 17 лет завершили дуэль в чемпионате Испании нулевой ничьей.

А вообще «Реал» не может обыграть «Барселону» в семи последних матчах во всех турнирах, Последний успех мадридцев датирован августом 2017-го, когда «сливочные» оказались сильнее в обеих встречах за Суперкубок Испании. В чемпионате же Месси и компания не уступают принципиальному сопернику с апреля 2016-го.

Поединок «Реала» и «Барселоны» в 1929 году. Всяко бывало…

Арена «Сантьяго Бернабеу»

Дуэль «Реала» и «Барселоны» примет одна из самых знаменитых спортивных арен мира — стадион «Сантьяго Бернабеу», вмещающий 81 044 болельщика.

Арена, построенная в 1947 году, носит имя президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев.

За годы существования стадион четырежды принимал финалы Кубка чемпионов («Реал» — «Фиорентина» — 2:0 в 1957-м, «Милан» — «Аякс» — 4:1 в 1969-м, «Ноттингем Форест» — «Гамбург» — 1:0 в 1980-м и «Бавария» — «Интер» — 0:2 в 2010-м), дважды — финалы Кубка УЕФА («Реал» — Видеотон" - 1:0 в 1985-м и «Реал» — «Кельн» — 5:1 в 1986-м), а также решающие поединки чемпионатов Европы (Испания — СССР в 1964-м — 2:1) и мира (Италия — ФРГ в 1982-м — 3:1).

Знаменитая арена «Сантьяго Бернабеу»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч «Реал» — «Барселона» в прямом телеэфире.

Фото Getty Images, ФК «Реал», ФК «Барселона»

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