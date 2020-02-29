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Спорт

«Пушка» с лета: английский футболист забил один из самых красивых голов сезона (видео)

12:31 29 февраля 2020 236
Джордан Флорес
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 28 февраля, в поединке лидеров элитного дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» и «Дандолка» в Дублине был забит один из самых эффектных голов сезона.

В середине первого тайма 24-летний английский полузащитник «Дандолка» Джордан Флорес (экс-игрок «Уигана» и «Блэкпула») поразил ворота «Шэмрока» пушечным «выстрелом» с лета после подачи с углового и сделал счет равным — 1:1. Шансов отразить удар у голкипера дублинцев Алана Маннуса практически не было

«Вау! Джордан Флорес забил гол, претендующий на звание лучшего в сезоне. Вы будете пересматривать его и годы спустя», — говорится в сообщении RTÉ Soccer, где было опубликовано видео забитого мяча.

Впрочем, классный гол Флореса не помог его команде избежать поражения со счетом 2:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного испанца Рауля признали автором лучшего гола десятилетия в бундеслиге.

Фото ФК «Дандолк»

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