Происшествия

Звонят от имени оператора и получают ценную информацию: украинцев предупредили о подлой схеме мошенников

В полиции Тернопольской области раскрыли новую мошенническую схему — неизвестный позвонил пожилой тернополянке, представившись представителем телефонного оператора. Он сообщил, что на линии ведутся работы и поэтому возможны сбои.

Он также попросил ее назвать три последних номера, куда она звонила, и еще три — с которых звонили ей.

На этом разговор завершился. Но через некоторое время SIM-карта женщины перестала работать.

Когда же раздосадованная клиентка обратилась в сервисный центр оператора, выяснилось, что карточка заблокирована, а ее «владелец» получил дубликат. Кроме того, с банковской кредитной карточки тернополянки исчезли 13 тысяч гривен.

Теперь правоохранители разыскивают мошенника и просят жителей города и области не сообщать никакую персональную информацию неизвестным по телефону.

Кроме того, операторы советуют привязать SIM-карту к паспортным данным — так ее для ее замены абонент должен будет предъявить паспорт.

Напомним, ранее в Одессе изобличили мошенника, имитировавшего дорогостоящую покупку через Интернет, который провел якобы возврат товара и даже успел снять наличные в банкомате. А в Херсоне телефонные мошенники регулярно обманывали пожилых людей, выманивая у них сбережения якобы на спасение внуков от наказания.

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