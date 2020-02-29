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Происшествия

В Одессе попавшийся «на горячем» домушник открыл стрельбу, есть потерпевший

14:15 29 февраля 2020 137
В Одессе попавшийся «на горячем» домушник открыл стрельбу, есть потерпевший
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в пятницу, 28 февраля, в Приморском районе Одессы раздались выстрелы. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.

По их сведениям, неизвестный мужчина долго ходил по всем этажам жилого дома № 19б по улице на Среднефонтанской, стучал во все двери и дергал за ручки. Вероятно, он делал это в расчете на то, что «вдруг кто-то забыл запереть дверь».

Когда же один из жильцов сделал замечание незнакомцу и поинтересовался, кого он, собственно, разыскивает, злоумышленник достал пистолет и сделал несколько (порядка семи) выстрелов.

На месте инцидента

Затем стрелок быстро скрылся с места происшествия.

По данным свидетелей, в пострадавшего попали четыре пули, он госпитализирован. Стрелка уже задержали.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, ранее в Одессе произошла стрельба на остановке общественного транспорта. Злоумышленник целился в четырехлетнего мальчика.

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