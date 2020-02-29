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Индексация пенсий: кому увеличат выплаты в марте
С 1 марта 2020 года украинским пенсионерам могут поднять пенсии — их должны автоматически проиндексировать. Сумма повышения рассчитывается по такой формуле: 50% показателя инфляции 2019 года (4,2% - то есть половина составит около 2,1%) + 50% роста средней зарплаты за минувший год (почти на 19% - то есть половина составит около 8,5%).
Таким образом, в сумме пенсии вырастут примерно на 11%. В целом на повышение выплат с 1 марта могут рассчитывать те, кто получает пенсии: по возрасту; по инвалидности; по потере кормильца; по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).
Однако ряд категорий пенсионеров из индексации исключается. По оценкам Пенсионного фонда, без повышения останутся около 3,5 млн пенсионеров. Среди них: госслужащие; работающие пенсионеры; получатели социальных пенсий (те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту — им пересматривают пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума); те, кому выплачивают специальные пенсии (к примеру, бывшие судьи и прокуроры); пенсионеры, получающие максимальные пенсии; те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 году; научные работники.
При этом если после индексации других пенсий у кого-то из этих категорий пенсия окажется ниже аналогичных выплат по возрасту, то ему также пересчитают выплаты. А работающим пенсионерам всех категорий пенсии пересчитают индивидуально с 1 апреля 2020 года. Однако лишь в том случае, если они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.
Как писали «ФАКТЫ», по состоянию на начало 2020 года в Украине 259 519 пенсионеров получают пенсию, превышающую 10 тысяч гривен. Максимальный размер пенсионной выплаты на сегодня составляет 16 380 гривен.
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