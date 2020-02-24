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Украина

Пенсию более 10 тысяч гривен получают 260 тысяч украинцев (документ)

9:55 24 февраля 2020 20
Гривни
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на начало 2020 года в Украине 259 519 пенсионеров получают пенсию, превышающую 10 тысяч гривен. Напомним, что недавно Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону повышение пенсионного возраста ряду категорий украинцев.

Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на информационный запрос «ФАКТОВ».

«Размер максимальной пенсии по возрасту (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность… Согласно статье 7 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“, 01.01.2020 прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1638,00 грн. Следовательно, максимальный размер пенсионной выплаты на сегодня составляет 16 380,00 грн», — говорится в документе.

В Пенсионном фонде уточнили, что количество пенсионеров, получающих пенсии выше 10 тысяч гривен на сегодняшний день достигает 259 519 человек. «Указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым,. Севастополю, а также данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей», — добавили в фонде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте отдельным категориям украинцев пересчитают пенсии, однако надбавки получат не все.

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