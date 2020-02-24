- 09:55 Пенсию более 10 тысяч гривен получают 260 тысяч украинцев (документ)
- 09:53 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:51 «Нам пытаются впарить чужое»: известный певец разгневался из-за нацотбора на "Евровидение"
- 09:45 Непогода в Украине оставила без света более 250 населенных пунктов
- 09:32 В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
- 09:29 Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков
- 09:29 В Италии ширится паника в связи с коронавирусом: закрыты театры, соборы, школы
- 09:16 Заливщик льда стал в ворота команды НХЛ и сотворил сенсацию: этот день он запомнит навсегда
- 09:15 Во всем виновата Украина: генерал указал на циничную тактику Путина на Донбассе
- 09:03 «В Антарктиде, попарившись в бане, я окунулась в ледяной воде — и чуть ли не на крыльях летала!»
- 09:00 В Киеве на Сырце прямо посреди улицы забил "гейзер"
- 08:51 Серость и бездарность торжествуют: Макаревич рассказал, что его раздражает в России
Пенсию более 10 тысяч гривен получают 260 тысяч украинцев (документ)
По состоянию на начало 2020 года в Украине 259 519 пенсионеров получают пенсию, превышающую 10 тысяч гривен. Напомним, что недавно Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону повышение пенсионного возраста ряду категорий украинцев.
Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на информационный запрос «ФАКТОВ».
«Размер максимальной пенсии по возрасту (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность… Согласно статье 7 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“,
В Пенсионном фонде уточнили, что количество пенсионеров, получающих пенсии выше 10 тысяч гривен на сегодняшний день достигает 259 519 человек. «Указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым,. Севастополю, а также данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей», — добавили в фонде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте отдельным категориям украинцев пересчитают пенсии, однако надбавки получат не все.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...