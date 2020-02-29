- 16:40 Угроза коронавируса: еще одного украинца госпитализировали после возвращения из Италии
- 16:30 В Киеве наглый вор стащил товар прямо из-под носа продавца: в сеть попало видео происшествия
- 16:19 Снимите деньги заранее: в «ПриватБанке» озвучили важное предупреждение
- 15:58 Оставшихся в Ухане украинцев могут эвакуировать в одну из стран Европы
- 15:52 США и "Талибан" подписали историческое соглашение
- 15:37 С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспорту: что важно знать
- 15:34 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 15:22 Задержанных ФСБ-шниками украинских рыбаков привлекли к админответственности
- 15:16 Взрыв в Днепре: появилось видео с места страшного происшествия с ребенком
- 15:15 День кошек 2020: веселые картинки, поздравления, стихи
- 14:54 Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление
- 14:36 Индексация пенсий: кому увеличат выплаты в марте
США и "Талибан" подписали историческое соглашение (видео)
США и исламистское движение «Талибан» заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец продолжительной войне, унесшей десятки тысяч жизней и стоившей миллиарды долларов.
США надеются с помощью соглашения вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане, пишет Би-би-си.
BREAKING: The US and Taliban have signed a historic peace deal, in which the US has agreed to withdraw all troops from Afghanistan within 14 months.— Sky News (@SkyNews) February 29, 2020
For more on this breaking story, head here: https://t.co/b5RzwRuX8l pic.twitter.com/v6pPxsJwk2
Как следует из соглашения, США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности. Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп.
После подписания соглашения, по словам присутствующего на подписании в Дохе госсекретаря Майка Помпео, должны начаться мирные переговоры между талибами и афганским правительством.
«США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном», — говорится в тексте соглашения.
Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в Афганистане станет постоянным.
Как писали «ФАКТЫ», в январе исламисты из «Талибана» сбили самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...