США и "Талибан" подписали историческое соглашение (видео)

Мир

США и исламистское движение «Талибан» заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец продолжительной войне, унесшей десятки тысяч жизней и стоившей миллиарды долларов.

США надеются с помощью соглашения вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане, пишет Би-би-си.

BREAKING: The US and Taliban have signed a historic peace deal, in which the US has agreed to withdraw all troops from Afghanistan within 14 months.



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Как следует из соглашения, США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности. Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп.

После подписания соглашения, по словам присутствующего на подписании в Дохе госсекретаря Майка Помпео, должны начаться мирные переговоры между талибами и афганским правительством.

«США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном», — говорится в тексте соглашения.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в Афганистане станет постоянным.

Как писали «ФАКТЫ», в январе исламисты из «Талибана» сбили самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами.

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