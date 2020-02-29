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Под Киевом лоб в лоб столкнулись Audi и Mitsubishi: эксклюзивные фото с места аварии
В субботу, 29 февраля, под Киевом, на дороге ведущей от поселка Бортничи в сторону Борисполя, произошло лобовое столкновение Audi и внедорожника Mitsubishі, что привело к гибели человека.
Авария случилась на одном из поворотов на выезде из поселка. Внедорожник двигался в сторону Киева, Audi — в обратном направлении.
Судя по следам на дороге, водитель Mitsubishі оказался на встречной полосе.
Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ», 50- летний водитель внедорожника скончался в карете скорой, а водитель Audi и три пассажира госпитализированы с различными травмами.
Напомним, в ночь на субботу, 29 февраля, в Киеве произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. А два дня назад в Харькове лихач на BMW решил устроить виражи посреди дороги и чуть не разбил встречные автомобили.
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