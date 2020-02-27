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В центре Харькова водитель устроил смертельно опасное шоу (видео)
В Харькове на площади Конституции, недалеко от места, где в октябре 2017 года произошло смертельное ДТП с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым, водитель BMW решил устроить виражи посреди дороги и чуть не разбил встречные автомобили.
Видео опубликовано в Facebook на странице «ХС Харьков». На ролике видно, как машина газует и делает крутые повороты. В это время по дороге движутся другие автомобили, но водитель BMW подрезает их и продолжает выделывать крутые развороты на максимально возможной скорости.
Напомним, 18 октября 2017 года Lexus Алены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке в центре Харькова, после чего авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов. Шестеро из них погибли, пятеро получили травмы.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. Также они были лишены права управлять авто в течение 3 лет и обязаны выплачивать компенсацию семьям пострадавших.
В настоящее время Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области, а Зайцева — в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Обоим осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.
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