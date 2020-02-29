Борис Джонсон объявил о помолвке и ждет ребенка (фото)

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окончательно оформил развод со своей женой Мариной Уилер. И объявил, что еще в прошлом году обручился со своей подругой Кэрри Саймондс. Официальный представитель главы правительства сообщил также, что Джонсон и Саймондс уже ждут ребенка, который появится на свет в начале лета. Это будет шестой ребенок Бориса (четверо из них ему родила Марина) и первенец Кэрри.

55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс — первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Прошлым летом они вместе посетили по приглашению королевы ее шотландский замок Балморал. Хотя сообщалось, что Елизаветы II смущал сомнительный статус пары, которая провела ночь в ее замке. И то, что Джонсон все еще женат на другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Женского квартала» впервые станет мамой.

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