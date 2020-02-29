24.39 / 24.63 26.71 / 27.09
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Борис Джонсон объявил о помолвке и ждет ребенка (фото)

21:30 29 февраля 2020 58
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окончательно оформил развод со своей женой Мариной Уилер. И объявил, что еще в прошлом году обручился со своей подругой Кэрри Саймондс. Официальный представитель главы правительства сообщил также, что Джонсон и Саймондс уже ждут ребенка, который появится на свет в начале лета. Это будет шестой ребенок Бориса (четверо из них ему родила Марина) и первенец Кэрри.

55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс — первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Прошлым летом они вместе посетили по приглашению королевы ее шотландский замок Балморал. Хотя сообщалось, что Елизаветы II смущал сомнительный статус пары, которая провела ночь в ее замке. И то, что Джонсон все еще женат на другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Женского квартала» впервые станет мамой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Борис Джонсон объявил о помолвке и ждет ребенка (фото)

отказ в визе

Норвегия проучила крымского пропагандиста

ДТП

Под Киевом лоб в лоб столкнулись Audi и Mitsubishi: эксклюзивные фото с места аварии

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер