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Звезда «Квартала» впервые станет мамой (фото)
Популярная украинская певица и актриса «Женского квартала» Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда впервые станут родителями.
О своей беременности Вера сообщила в соцсетях. «Самое прекрасное, что с нами @romandudaofficial могло случиться. Спасибо», — написала она, добавив чувственные фото.
«Это самое большое счастье! Поздравляю», «Верочка, поздравляю вас с Ромкой, обняла», «Поздравляю! Вы прекрасны на этих нежных фото», «Какое счастье! Поздравляю», — пишут поклонники пары в комментариях.
Говорят, Вера на седьмом месяце беременности.
Напомним, о беременности также сообщила дочь покойной Веры Глаголевой Настасья Шубская. Это будет второй ребенок для нее.
Ждет ребенка и дочь Ольги Сумской Антонина Паперная.
А певица Наталка Карпа уже родила и даже рассказала «ФАКТАМ», как это повлияло на ее жизнь.
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