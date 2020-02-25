Звезда «Квартала» впервые станет мамой (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса «Женского квартала» Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда впервые станут родителями.

О своей беременности Вера сообщила в соцсетях. «Самое прекрасное, что с нами @romandudaofficial могло случиться. Спасибо», — написала она, добавив чувственные фото.

«Это самое большое счастье! Поздравляю», «Верочка, поздравляю вас с Ромкой, обняла», «Поздравляю! Вы прекрасны на этих нежных фото», «Какое счастье! Поздравляю», — пишут поклонники пары в комментариях.

Говорят, Вера на седьмом месяце беременности.

Напомним, о беременности также сообщила дочь покойной Веры Глаголевой Настасья Шубская. Это будет второй ребенок для нее.

Ждет ребенка и дочь Ольги Сумской Антонина Паперная.

А певица Наталка Карпа уже родила и даже рассказала «ФАКТАМ», как это повлияло на ее жизнь.

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