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Борис Джонсон договорился с женой о разводе — спустя два года после разрыва (фото)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее занимавший посты министра иностранных дел и мэра Лондона, наконец договорился о разводе со своей женой-ровесницей — 55-летней Мариной Уилер. Они расстались еще в 2018 году. Но только сейчас, как пишет издание The Sun, решили вопрос о дележе имущества и подписали финансовое соглашение. В ноябре прошлого года супруги продали свой дом на севере Лондона.
Бывший журналист Джонсон женился на Марине в 1993 году. У них имеется четверо детей. В конце концов Марина устала от многочисленных измен мужа и заявила, что хочет развода.
В настоящее время премьер живет в своей официальной резиденции с 31-летней Кэрри Саймондс, которая выполняет обязанности его супруги, сопровождая Джонсона на официальных мероприятиях. Это первый случай в истории, когда действующий глава правительства Великобритании живет на Даунинг-стрит с женщиной, которая не состоит с ним в браке.
Борис и Кэрри прошлым летом даже вместе посетили по приглашению королевы Елизаветы II ее шотландский замок Балморал. Хотя Ее Величество несколько смущал сомнительный статус пары, которая провела ночь в ее замке. И то, что Джонсон все еще женат на другой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вслед за внуком королевы Елизаветы II расстался с женой и ее племянник граф Сноудон.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!