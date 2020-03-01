- 11:05 На Донбассе восстановил работу КПВВ "Марьинка", закрытый из-за обстрелов 29 февраля
- 11:00 Под Николаевом подросток изнасиловал 8-летнего мальчика
- 10:58 В центре Киева на ходу загорелась маршрутка: видео с места ЧП
- 10:42 В Херсоне наркоман насмерть забил двухлетнего ребенка, мешавшего ему "отдыхать"
- 10:24 "Укртелеком" повысил абонплату за стационарный телефон: сколько будем платить
- 10:23 Россия направила в Средиземное море три военных корабля, а США — ударную авианосную группу
- 10:17 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 09:40 Впечатляющее возвращение Джо Байдена в президентскую гонку: что произошло в Южной Каролине
- 09:37 В центре Одессы горело историческое здание, есть пострадавшие
- 09:37 В Раду внесли закон об уголовной ответственности за публичное оскорбление военных
- 09:36 После инсульта врачи сказали, что я больше никогда не смогу петь, — участница «Голосу країни»
- 09:21 "Масленичное" порно в российском Приморье оказалось местью местным чиновникам
Эпидемия коронавируса: еще две страны заявили о первых смертях от COVID-19
Власти Австралии и Таиланда заявили, что в этих странах зафиксированы первые летальные исходы зараженных коронавирусной инфекцией. Напомним, 29 февраля в США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса COVID-19.
По информации Reuters, в Австралии от нового вируса умер 78-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент скончался в больнице города Перт, на юго-западе страны, где он находился на карантине. Супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
В Таиланде, по данным министерства здравоохранения страны, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге. Общее количество зараженных новым типом вируса в Таиланде достигло 42 человек.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», первый случай коронавируса выявлен в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Инфицированным оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля вернулся из Ирана.
На сегодняшний день общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19, в мире составляет 2979 человек, число заразившихся — 86 992.
Как сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. На данный момент, по оценкам ВОЗ, риск распространения коронавируса COVID-19 в мире является очень высоким.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...