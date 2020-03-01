Мир

Эпидемия коронавируса: еще две страны заявили о первых смертях от COVID-19

Власти Австралии и Таиланда заявили, что в этих странах зафиксированы первые летальные исходы зараженных коронавирусной инфекцией. Напомним, 29 февраля в США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса COVID-19.

По информации Reuters, в Австралии от нового вируса умер 78-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент скончался в больнице города Перт, на юго-западе страны, где он находился на карантине. Супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

В Таиланде, по данным министерства здравоохранения страны, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге. Общее количество зараженных новым типом вируса в Таиланде достигло 42 человек.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», первый случай коронавируса выявлен в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Инфицированным оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля вернулся из Ирана.



На сегодняшний день общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавируса COVID-19, в мире составляет 2979 человек, число заразившихся — 86 992.



Как сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. На данный момент, по оценкам ВОЗ, риск распространения коронавируса COVID-19 в мире является очень высоким.



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