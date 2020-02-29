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В США умер больной, зараженный коронавирусом
В субботу, 29 февраля, в США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Best со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон.
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.
Другие подробности в настоящее время не сообщаются.
Отметим, в США стали проводить первые клинические исследования противовирусного средства на человеке, который подхватил коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Напомним, на сегодняшний день от коронавируса в мире уже умер 2941 человек. Число заболевших достигло 85 983 человек. Более 39 тысяч человек выздоровели.
Как сообщали «ФАКТЫ», Иран стал второй страной в мире, после Китая, с самой высокой смертностью от коронавируса. Кроме Китая, заболевшие коронавирусом уже выявлены в 52 странах.
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