Происшествия

В центре Одессы горело историческое здание, есть пострадавшие (фото, видео)

В ночь на 1 марта в историческом центре Одессы произошел масштабный пожар в трехэтажном дом по улице Греческой, 20, который является памятником архитектуры. В 1832 году он был построен по проекту известного архитектора Франца Боффо.

Горела квартира на третьем этаже, пламя перекинулось на чердачное помещение. Большинство жильцов — три десятка человек — эвакуировались самостоятельно, многих пришлось будить сильным стуком во входные двери квартир. Еще 12 человек эвакуировали прибывшие на место спасатели, работавшие по повышенному рангу вызова.

Понадобилось более полутора часов, чтобы ликвидировать пожар на площади 50 квадратных метров.

«Тушение осложнила захламленность чердака: там хранились деревянная мебель, домашнее имущество и так далее…», — констатировали пожарные.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 52 человека личного состава.

Госпитализирована 27-летняя женщина, получившая отравление продуктами горения.

Во время тушения пожара от воды пострадали помещения расположенного в этом же здании офиса местного телеканала.

Причина пожара и величина ущерба устанавливаются. На месте ЧП работают эксперты и правоохранители.

Заметим, в последнее время масштабные пожары в Одессе стали довольно частым явлением. Согласно статистике, только в январе-феврале этого года в одесском регионе пожары унесли жизни 22 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», 28 февраля в одесской больнице умер трехлетний ребенок из Белгород-Днестровского, полчувший во время пожара ожоги 75 процентов поверхности тела.

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