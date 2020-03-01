Деньги

"Укртелеком" повысил абонплату за стационарный телефон: сколько будем платить

Телекоммуникационная компания «Укртелеком» повысила с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, «Укртелеком» повысил тариф на план «Домашний базовый» с 94 гривен до 117 гривен (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф «Домашний безлимитный» повышен с 99 грн до 123 грн.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги «Укртелекома». Однако в «Укртелекоме» тогда решили повременить с повышением тарифов.

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