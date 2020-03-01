Происшествия

В Киеве заснувший за рулем таксист въехал в столб: пассажирка в больнице (фото, видео)

В Киеве 1 марта утром на Подольском спуске в направлении центра города водитель такси заснул за рулем и въехал в столб. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

«Вследствие ДТП автомобиль загорелся и почти полностью выгорел. К сожалению, девушка-пассажир получила травмы головы. Первую помощь ей оказали правоохранители, после чего передали врачам. Ее госпитализировали в 17 больницу. Сам же таксист получил травмы рук и ног», — говорится в сообщении.

Известно также, что на водителя раньше оформляли администратывные протоколы из-за вождения в нетрезвом виде, а у пострадавшей девушки сегодня день рождения.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Киеве на житомирской трассе под колесами «Шевроле» погибли супруги-велосипедисты из-за того, что налетевший на велогонщиков водитель заснул за рулем.

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