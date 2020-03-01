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Украина

Сухо и ветрено: синоптик рассказала о погоде в первый день весны

12:58 1 марта 2020 29
Погода в Украине
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине 1 марта в большинстве областей ожидается сильный, южный ветер. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, осадки, дождь и местами мокрый снег, возможны только в западных областях. Синоптик уточнила, что значительная часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

«Температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах +6+ 12 градусов. В Киеве март начнется сухой погодой, ветреной и сравнительно теплой, до +7+9 градусов», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале харьковский сурок «предсказал», что зима задержится в Украине приблизительно до середины марта. Похожий прогноз ранее озвучивал синоптик Леонид Горбань. По его словам, март как минимум до своей середины будет морозным, причем заморозки будут сильными.

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