- 13:34 Под Одессой пьяный мотоциклист сломал ноги будущему полицейскому
- 13:29 На Сумщине полицейские смогли успокоить неадеквата, только применив табельное оружие
- 13:20 Деньги, поиск работы и свидания: гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
- 13:01 «В теннис начнешь играть или нет?»: откровенный снимок Свитолиной возмутил поклонников
- 12:58 Сухо и ветрено: синоптик рассказала о погоде в первый день весны
- 12:42 В Турции задержаны журналисты российского пропагандистского агентства новостей
- 12:31 «Мой бизнес начался с бурок «прощай, молодость»: врач занялась росписью предметов гардероба
- 11:47 Доигрались: «Ливерпуль» позорно прервал свою 44-матчевую серию без поражений в АПЛ
- 11:38 В Киеве заснувший за рулем таксист въехал в столб: пассажирка в больнице
- 11:28 В Ровно обезвредили «авторитетов», которые в СИЗО вымогали деньги у арестованных
- 11:21 В Крыму ищут сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус
- 11:05 На Донбассе возобновил работу КПВВ "Марьинка", закрытый из-за обстрелов 29 февраля
На Сумщине полицейские смогли успокоить неадеквата, только применив табельное оружие
В Конотопе Сумской области полицейские, прибыв на вызов, вынуждены были применить табельное оружие к агрессивно настроенному человеку с ножом. В результате неадекватный гражданин получил ранение в левое бедро и правую голень. Правоохранители оказали ему первую домедицинскую помощь и передали медикам «скорой помощи».
Как сообщили в областном главке полиции, ЧП произошло 29 февраля около 21:30. Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов.
Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, он стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, сделал себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно. Один сотрудник полиции вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел.
Мужчина не отреагировал и приблизился к полицейскому еще на несколько шагов. Поэтому другой коп вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника.
Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. Нападающим оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция устанавливает причины и все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Бориспольском районе неадекватный мужчина напал на участкового инспектора полиции и травмировал его отверткой. А под Черниговом правоохранители смогли утихомирить агрессивного водителя, только пригрозив ему оружием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!