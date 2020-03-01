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Происшествия

На Сумщине полицейские смогли успокоить неадеквата, только применив табельное оружие

13:29 1 марта 2020 69
пистолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Конотопе Сумской области полицейские, прибыв на вызов, вынуждены были применить табельное оружие к агрессивно настроенному человеку с ножом. В результате неадекватный гражданин получил ранение в левое бедро и правую голень. Правоохранители оказали ему первую домедицинскую помощь и передали медикам «скорой помощи».

Как сообщили в областном главке полиции, ЧП произошло 29 февраля около 21:30. Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов.

Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, он стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, сделал себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно. Один сотрудник полиции вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел.

Мужчина не отреагировал и приблизился к полицейскому еще на несколько шагов. Поэтому другой коп вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника.

Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. Нападающим оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция устанавливает причины и все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Бориспольском районе неадекватный мужчина напал на участкового инспектора полиции и травмировал его отверткой. А под Черниговом правоохранители смогли утихомирить агрессивного водителя, только пригрозив ему оружием.

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