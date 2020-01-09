Под Киевом неадекват отверткой изуродовал полицейского (фото)

Происшествия

В Бориспольском районе злоумышленник напал на участкового инспектора полиции и травмировал его. Напомним, в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.

Как сообщили в полиции Киевской области, двое участковых посетили жителя села Гора в связи с жалобами сельского головы о запугивании громады и неадекватном поведении.

Однако, увидев правоохранителей, злоумышленник схватил отвертку и нанес ею удар в лицо полицейскому.

Поскольку мать мужчины сообщила, что у ее сына в доме может быть оружие, на место вызвали бойцов спецназначения. Они и задержали хулигана.

У пострадавшего полицейского диагностировали травму щеки, языка и челюсти, однако его жизни уже ничто не угрожает.

Тем временем нападавшего задержали.

*Момент задержания злоумышленника

Ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса («Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, накануне в Киевском районе Одессы был задержан житель Черниговской области, который сломал руку офицеру полиции. А в Киеве пьяный мужчина, оказывая сопротивления полицейским, сломал одному из патрульных палец.

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