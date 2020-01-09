23.89 / 24.31 26.38 / 26.95
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом неадекват отверткой изуродовал полицейского (фото)

21:16 9 января 2020 170
Отвертка как орудие преступления
Инф. «ФАКТОВ»

В Бориспольском районе злоумышленник напал на участкового инспектора полиции и травмировал его. Напомним, в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.

Как сообщили в полиции Киевской области, двое участковых посетили жителя села Гора в связи с жалобами сельского головы о запугивании громады и неадекватном поведении.

Однако, увидев правоохранителей, злоумышленник схватил отвертку и нанес ею удар в лицо полицейскому.

Поскольку мать мужчины сообщила, что у ее сына в доме может быть оружие, на место вызвали бойцов спецназначения. Они и задержали хулигана.

У пострадавшего полицейского диагностировали травму щеки, языка и челюсти, однако его жизни уже ничто не угрожает.

Тем временем нападавшего задержали.

*Момент задержания злоумышленника

Ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса («Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, накануне в Киевском районе Одессы был задержан житель Черниговской области, который сломал руку офицеру полиции. А в Киеве пьяный мужчина, оказывая сопротивления полицейским, сломал одному из патрульных палец.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

машина

В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие (фото)

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

рубли

Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер