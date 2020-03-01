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Под Одессой пьяный мотоциклист сломал ноги будущему полицейскому
В Одесской области мотоцикл сбил пешехода на обочине дороги. ЧП случилось накануне поздно вечером в селе Знаменка Ивановского района Одесской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, примерно в 22.20 курсант вместе с товарищем шел по обочине дороги.
По предварительным данным, 26-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мчался на мотоцикле, не заметил на неосвещенном участке пешеходов и сбил парня.
После аварии водитель скрылся в места происшествия и пытался затаиться в соседнем районе. Он уже задержан, мотоцикл отправлен на штрафную площадку.
Восемнадцатилетний потерпевший — курсант полицейского вуза — был доставлен в больницу с открытыми переломами обеих голеней. Начато расследование, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Как писали «ФАКТЫ», два месяца назад в селе Глинное Ровенской области столкнулись мотоцикл «Bird» и автомобиль «Opel Astra». В результате от полученных травм на месте погиб 22-летний мотоциклист, а его 28-летний пассажир умер в карете скорой помощи. Оба были местными жителями. 49-летний водитель иномарки — тоже житель данного села — не пострадал.
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