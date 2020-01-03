Под Ровно пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром

Происшествия

Это кровавое дорожно — транспортное происшествие произошло в селе Глинное Ровенской области в 15:00 в четверг, 2 января. Напомним, вечером 31 декабря в Ровно пьяный водитель сбил женщину с детской коляской и сбежал.

— В селе Глинное столкнулись мотоцикл «Bird» и автомобиль «Opel Astra», — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. — В результате от полученных травм на месте погиб 22-летний мотоциклист, а его 28-летний пассажир умер в карете скорой помощи. Оба были местными жителями. 49-летний водитель иномарки — тоже житель данного села — не пострадал. Согласно результатам обследования, он находился в состоянии алкогольного опьянения — 1.96 промиле.

По данному факту открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, проводятся экспертизы, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Киевом юноша без водительских прав в новогоднюю ночь устроил пьяное смертельное ДТП, а также о страшной автокатастрофе под Полтавой, в которой погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Тем временем в новогоднюю ночь пьяный водитель оставил без света райцентр в Николаевской области.

Фото ГУ Нацполиции Ровенской области



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