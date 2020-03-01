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Происшествия

Под Киевом горел отель: опубликованы фото и видео с места ЧП

15:28 1 марта 2020 808
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Под Киевом на Одесской трассе, в Чабанах, загорелся отель. Неделю назад в Голосеевском районе столицы сгорел ресторан на территории ВДНХ.

пожар

О пожаре гостиницы вблизи АЗС КLО под Киевом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

На ролике видно, как густой дым окутал здание и дорогу. Информация о пострадавших устанавливается.



Огнем были охвачены 300 квадратных метров здания. Через полтора часа работы пожарных бригад пламя удалось локализовать, а в 14.50 пожар ликвидировали. На месте работали 13 пожарных машин.

Напомним, сегодня в центре Киева на Соломенской площади во время движения загорелся маршрутный автобус.

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