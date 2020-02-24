Происшествия

В Киеве сгорел ресторан: опубликованы фото и видео с места ЧП

В понедельник, 24 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел пожар — загорелся ресторан на территории ВДНХ. Две недели назад в столице горела СТО на Куреневке.

По данным столичных спасателей, огонь на проспекте Глушкова, 1 быстро распространился на территорию более сотни квадратных метров.

Жители района видели столб черного дыма и огонь, который вырывался из одноэтажного помещения.

В 9:04 пожарные ликвидировали огонь на площади 150 кв. метров. Для тушения были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожара никто не пострадал.

По данным «Информатора», горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в столичном мебельном магазине, архиве здания министерства культуры.

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