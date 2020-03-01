Происшествия

В центре Киева на ходу загорелась маршрутка: видео с места ЧП

В воскресенье, 1 марта, в Киеве на Соломенской площади прямо во время движения начал гореть маршрутный автобус. Осенью в столице на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.

О ЧП на Соломенке сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео.

Сообщается, что ликвидировали пожар спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших устанавливается.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Лодзинском воеводстве Польши на ходу загорелся автобус на украинских номерах, в котором ехали восемь пассажиров. А на трассе Киев-Чоп загорелся двухэтажный автобус международного сообщения Харьков — Познань.

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