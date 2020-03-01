Весной украинцы получат три дополнительных выходных дня

Украина

Весной 2020 года украинцев ожидает несколько длинных выходных на праздники.



Согласно закону, праздничными днями являются:



8 марта — Международный женский день (воскресенье);

19 апреля — Пасха (воскресенье);

1 мая — Международный день труда (пятница);

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота).



Для работников с пятидневной рабочей неделей установлены дополнительные выходные дни, если праздничный день припадает на субботу или воскресенье.

Так что этой весной выходными днями также будут понедельники: 9 марта, 20 апреля и 11 мая.

Отметим, 8 мая — День памяти и примирения — государственный праздник, который установлен указом пятого президента Петра Порошенко. Это не выходной день. Ранее в Украинском институте национальной памяти предлагали отказаться от выходного дня на 9 мая — День победы над нацизмом. А перенести выходной на 8 мая — День памяти и примирения.

Напомним, ранее также много дискуссий было вокруг празднования 8 марта. По мнению бывшего директора Украинского института национальной памяти, а ныне народного депутата Владимира Вятровича, 8 марта нужно праздновать, но выходной в этот день стоит отменить, чтобы праздник снова стал днем борьбы за права женщин.

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