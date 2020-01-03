Общество и люди

Каждый третий день в 2020 году будет выходным

В 2020 году украинцев ожидает несколько выходных, которые будут длиться по три-четыре дня, ближайшие из которых — рождественские 4−7 января.

Как передает «Интерфакс-Украина», также выходными днями будут 7−9 марта, 18−20 апреля, 1−3 мая, 9−11 мая, 6−8 июня, 27−29 июня, 22−24 августа и 25−27 декабря.

Сообщается, что в 2020 году будет 11 официальных выходных 1 января — Новый год (среда), 7 января — православное Рождество Христово (вторник), 8 марта — Международный женский день (воскресенье), 19 апреля — Пасха (воскресенье), 1 мая — Международный день труда (пятница), 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), 7 июня — День Святой Троицы (воскресенье), 28 июня — День Конституции Украины (воскресенье), 24 августа — День независимости Украины (понедельник), 14 октября — День защитника Украины (среда) и 25 декабря — Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Согласно действующему законодательству, если праздничный день приходится на выходной, то ближайший понедельник также считается выходным днем. Так что выходными днями также будут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня. А с учетом того, что в этом году 52 недели, то, прибавив к официальным выходным 104 субботы и воскресенья, как раз и получится, что каждый третий день года будем отдыхать.

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