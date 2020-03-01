Украина

В Украине новая традиция: под Радой теперь всегда будет дежурить Нацгвардия

В Киеве на площади Конституции 1 марта возле здания Верховной Рады прошла первая церемония развертывания государственного флага и смена почетного караула Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в МВД Украины.

Командующий НГУ Николай Балан заявил, что такая церемония существует во многих странах мира.

«Во многих странах мира существуют такие традиции, когда военнослужащие несут службу у выдающихся государственных органов. Поэтому мы предложили парламентариям проводить церемонию поднятия государственного флага и церемониал почетного караула у стен Верховной Рады. Для нашего государства это нечто новое, но надеемся, что это станет хорошей традицией», — отметил Николай Балан.

По его словам, теперь по выходным и праздникам, ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10:00 утра до 18 часов вечера. Он добавил, что новая традиция — это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.

«На этом месте 31 августа 2015 года погибли военнослужащие НГУ, на стене парламента есть мемориальная доска, таким образом мы хотим почтить память этих бойцов и всех, кто погиб во время несения службы», — подчеркнул глава НГУ.

Как писали «ФАКТЫ», 31 августа 2015 года под Верховной Радой проходил митинг против внесения изменений в Конституции в части децентрализации. Противники изменений считали, что они предоставят слишком широкие права оккупированным районам Донбасса. Один из участников митинга бросил в ряды силовиков, охранявших парламент, гранату. В результате 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями. Четверо нацгвардейцев погибли.

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