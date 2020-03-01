Украина

В первый день весны на Донбассе погиб боец 72-й бригады: названо имя героя

На Донбассе в районе Попасной Луганской области погиб украинский военнослужащий — боец 72-й бригады имени Черных запорожцев.

О гибели бойца сообщил глава Львовской облгосадминистрации. 34-летний Игорь Гавриляк был родом из Львовской области. Без сына остались родители воина — Василий и Оксана.

В командовании операции Объединенных сил пока не сообщали о боевых потерях с начала суток. По состоянию на 12.00 1 марта была зафиксирована вражеская провокация в районе села Пески. Там российско-оккупационные войска около 20 минут обстреливали позиции украинских военных из миномета 82-го калибра и выпустили десять гранат из автоматического гранатомета. Наши защитники заставили врага прекратить огонь.

Напомним, в феврале на Донбассе погибли четверо защитников Украины. Одного из солдат потеряла 72-я бригада имени Черных Запорожцев — во время попытки прорыва врагом линии фронта возле Золотого-4 погиб Максим Хитайлов.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк проинформировал, что на востоке Украины присутствует 25-тысячная группировка российских войск. В Минобороны отмечают, что Россия планирует дополнительно наращивать силы.

Фото armyinform.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter