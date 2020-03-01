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Общество и люди

Великий пост 2020: открытки и поздравления

16:22 1 марта 2020 42
Великий пост
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 2 марта, после Прощеного воскресенья, начинается Великий пост.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с началом Великого поста.

Великий пост

Великий пост — это удивительное время, когда мы можем очистить свою душу. Поздравляю с началом этих дней и желаю искреннего покаяния, прощения, любви. Пусть поможет вам молитва, пусть очистится и обновится душа, пусть отношения с близкими будут самыми добрыми. Желаю крепости духа во время поста и Ангела-хранителя! Будьте счастливы!

Великий пост

***
Великий наступает Пост,
Закон его совсем не прост.
Коль будут помысли чисты,
Тогда и счастлив будешь ты.

Здоровья, радости, тепла,
И будет жизнь твоя светла.
В делах удачи, процветания
И от близких понимания!

Великий пост

***
Пост Великий наступает,
Поздравляю от души.
Пусть звучат молитвы к Богу
В чистой храмовой тиши.

Пускай очистит воздержание
От горечи и от обид.
Пусть путь к любви и состраданию
Скорее будет вам открыт.

Смиренности вам пожелаю,
Терпения и добрых дел,
Чтоб лучик светлый, благодатный
Во тьме для вас всегда блестел.

Великий пост

***
Великий пост — для покаянья,
Для очищения души,
Приходишь к Богу на свиданье,
Наедине, в святой тиши.

И душу Богу открываешь,
И говоришь с Ним, говоришь…
Любовь Творца ты принимаешь,
Потом надолго замолчишь…

Спасибо, Господи, за счастье,
За жизнь, за пищу на столе,
Спасибо даже за ненастья,
И за любовь в моей душе!

***
Самый главный пост Великий
Нам велит очистить дух,
Мир увидеть многоликий,
Ощутить людей вокруг,
Покаяния отведать,
Примириться и простить.
Над собой нужна победа,
Вот тогда и будем жить!

Великий пост

Вы также еще можете отправить открытку другу с Прощеным воскресеньем.

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