Великий пост 2020: открытки и поздравления

Общество и люди

В понедельник, 2 марта, после Прощеного воскресенья, начинается Великий пост.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с началом Великого поста.

Великий пост — это удивительное время, когда мы можем очистить свою душу. Поздравляю с началом этих дней и желаю искреннего покаяния, прощения, любви. Пусть поможет вам молитва, пусть очистится и обновится душа, пусть отношения с близкими будут самыми добрыми. Желаю крепости духа во время поста и Ангела-хранителя! Будьте счастливы!

***

Великий наступает Пост,

Закон его совсем не прост.

Коль будут помысли чисты,

Тогда и счастлив будешь ты.

Здоровья, радости, тепла,

И будет жизнь твоя светла.

В делах удачи, процветания

И от близких понимания!

***

Пост Великий наступает,

Поздравляю от души.

Пусть звучат молитвы к Богу

В чистой храмовой тиши.

Пускай очистит воздержание

От горечи и от обид.

Пусть путь к любви и состраданию

Скорее будет вам открыт.

Смиренности вам пожелаю,

Терпения и добрых дел,

Чтоб лучик светлый, благодатный

Во тьме для вас всегда блестел.

***

Великий пост — для покаянья,

Для очищения души,

Приходишь к Богу на свиданье,

Наедине, в святой тиши.

И душу Богу открываешь,

И говоришь с Ним, говоришь…

Любовь Творца ты принимаешь,

Потом надолго замолчишь…

Спасибо, Господи, за счастье,

За жизнь, за пищу на столе,

Спасибо даже за ненастья,

И за любовь в моей душе!

***

Самый главный пост Великий

Нам велит очистить дух,

Мир увидеть многоликий,

Ощутить людей вокруг,

Покаяния отведать,

Примириться и простить.

Над собой нужна победа,

Вот тогда и будем жить!

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