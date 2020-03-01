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Великий пост 2020: открытки и поздравления
В понедельник, 2 марта, после Прощеного воскресенья, начинается Великий пост.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с началом Великого поста.
Великий пост — это удивительное время, когда мы можем очистить свою душу. Поздравляю с началом этих дней и желаю искреннего покаяния, прощения, любви. Пусть поможет вам молитва, пусть очистится и обновится душа, пусть отношения с близкими будут самыми добрыми. Желаю крепости духа во время поста и Ангела-хранителя! Будьте счастливы!
***
Великий наступает Пост,
Закон его совсем не прост.
Коль будут помысли чисты,
Тогда и счастлив будешь ты.
Здоровья, радости, тепла,
И будет жизнь твоя светла.
В делах удачи, процветания
И от близких понимания!
***
Пост Великий наступает,
Поздравляю от души.
Пусть звучат молитвы к Богу
В чистой храмовой тиши.
Пускай очистит воздержание
От горечи и от обид.
Пусть путь к любви и состраданию
Скорее будет вам открыт.
Смиренности вам пожелаю,
Терпения и добрых дел,
Чтоб лучик светлый, благодатный
Во тьме для вас всегда блестел.
***
Великий пост — для покаянья,
Для очищения души,
Приходишь к Богу на свиданье,
Наедине, в святой тиши.
И душу Богу открываешь,
И говоришь с Ним, говоришь…
Любовь Творца ты принимаешь,
Потом надолго замолчишь…
Спасибо, Господи, за счастье,
За жизнь, за пищу на столе,
Спасибо даже за ненастья,
И за любовь в моей душе!
***
Самый главный пост Великий
Нам велит очистить дух,
Мир увидеть многоликий,
Ощутить людей вокруг,
Покаяния отведать,
Примириться и простить.
Над собой нужна победа,
Вот тогда и будем жить!
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