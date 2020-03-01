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Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления
1 марта 2020 года христиане восточного обряда отмечают Прощеное воскресенье.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые принесут радость вашим близким.
Сегодня пусть простит вам Бог обиды, которые вольно или невольно вы кому-то нанесли. Желаю вам сегодня почувствовать себя прощенным родными и близкими людьми. Просите тех, кто и у вас прощенья просит, ведь это значит, этот человек, не хочет, чтобы впредь без вашей светлой улыбки прошел его век.
***
Как много значит «прости», сказанное от чистого сердца. Сегодня я хочу попросить у тебя прощение за всё, что было сделано и сказано. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.
***
В этом мире о наших душах мы заботимся сами. Что делает их чище? Стихи? Муки? Печали? Прощение — единственное испытание, которое достойно наших сил. Попросить прощения и простить другого может не каждый. Но в Прощенное воскресенье, раз в году, всем нам надо просить прощения. Простите меня, если чем обидел!
***
Не копите на сердце обиды! Не преграждайте дорогу к духовному росту! Это грустное явление. Злоба вредит прежде всего нам самим. Простите в этот день ближнего. Да и дальнего тоже. Сделайте только этот сложный шаг. Поверьте, что усилия окупятся. Этот день обладает волшебством.
***
Прости, пожалуйста, меня,
Обиды в сердце не таи.
Пусть не мешает гордость нам
Жить в мире, счастье и любви.
С прощеным днем! Пусть Бог простит,
И я не буду зла держать.
Пускай Господь нам ниспошлет
Покой, и свет, и благодать.
***
Без ошибок прожить невозможно,
Иногда ошибаемся мы,
И по жизни идя осторожно,
Оступиться ты можешь, увы…
Но спасает обычай народный,
Что дает нам возможность простить.
День особенный и благородный,
Душу может помочь облегчить.
Так простим же друзья, повсеместно,
Ведь событий назад не вернуть,
Всех простим в день особый, воскресный,
С легким сердцем продолжив свой путь.
Ранее мы публиковали еще одну подборку открыток и поздравлений.
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