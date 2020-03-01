24.39 / 24.63 26.71 / 27.09
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

0:30 1 марта 2020 55
Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта 2020 года христиане восточного обряда отмечают Прощеное воскресенье.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые принесут радость вашим близким.

Прощеное воскресенье.

Сегодня пусть простит вам Бог обиды, которые вольно или невольно вы кому-то нанесли. Желаю вам сегодня почувствовать себя прощенным родными и близкими людьми. Просите тех, кто и у вас прощенья просит, ведь это значит, этот человек, не хочет, чтобы впредь без вашей светлой улыбки прошел его век.

***
Как много значит «прости», сказанное от чистого сердца. Сегодня я хочу попросить у тебя прощение за всё, что было сделано и сказано. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

Прощеное воскресенье.

***
В этом мире о наших душах мы заботимся сами. Что делает их чище? Стихи? Муки? Печали? Прощение — единственное испытание, которое достойно наших сил. Попросить прощения и простить другого может не каждый. Но в Прощенное воскресенье, раз в году, всем нам надо просить прощения. Простите меня, если чем обидел!

***
Не копите на сердце обиды! Не преграждайте дорогу к духовному росту! Это грустное явление. Злоба вредит прежде всего нам самим. Простите в этот день ближнего. Да и дальнего тоже. Сделайте только этот сложный шаг. Поверьте, что усилия окупятся. Этот день обладает волшебством.

Прощеное воскресенье

***
Прости, пожалуйста, меня,
Обиды в сердце не таи.
Пусть не мешает гордость нам
Жить в мире, счастье и любви.

С прощеным днем! Пусть Бог простит,
И я не буду зла держать.
Пускай Господь нам ниспошлет
Покой, и свет, и благодать.

***
Без ошибок прожить невозможно,
Иногда ошибаемся мы,
И по жизни идя осторожно,
Оступиться ты можешь, увы…

Но спасает обычай народный,
Что дает нам возможность простить.
День особенный и благородный,
Душу может помочь облегчить.

Так простим же друзья, повсеместно,
Ведь событий назад не вернуть,
Всех простим в день особый, воскресный,
С легким сердцем продолжив свой путь.

Прощеное воскресенье.

Ранее мы публиковали еще одну подборку открыток и поздравлений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

Первый день весны

Самые красивые открытки и поздравления с первым днем весны

Кадр из фильма «Дау. Наташа»

Скандальный фильм, который 10 лет снимали в Харькове, стал лауреатом Берлинского кинофестиваля (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер