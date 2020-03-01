Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

Общество и люди

1 марта 2020 года христиане восточного обряда отмечают Прощеное воскресенье.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления, которые принесут радость вашим близким.

Сегодня пусть простит вам Бог обиды, которые вольно или невольно вы кому-то нанесли. Желаю вам сегодня почувствовать себя прощенным родными и близкими людьми. Просите тех, кто и у вас прощенья просит, ведь это значит, этот человек, не хочет, чтобы впредь без вашей светлой улыбки прошел его век.

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Как много значит «прости», сказанное от чистого сердца. Сегодня я хочу попросить у тебя прощение за всё, что было сделано и сказано. Пусть плохое останется позади, а лучшее не заставит себя ждать.

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В этом мире о наших душах мы заботимся сами. Что делает их чище? Стихи? Муки? Печали? Прощение — единственное испытание, которое достойно наших сил. Попросить прощения и простить другого может не каждый. Но в Прощенное воскресенье, раз в году, всем нам надо просить прощения. Простите меня, если чем обидел!

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Не копите на сердце обиды! Не преграждайте дорогу к духовному росту! Это грустное явление. Злоба вредит прежде всего нам самим. Простите в этот день ближнего. Да и дальнего тоже. Сделайте только этот сложный шаг. Поверьте, что усилия окупятся. Этот день обладает волшебством.

***

Прости, пожалуйста, меня,

Обиды в сердце не таи.

Пусть не мешает гордость нам

Жить в мире, счастье и любви.

С прощеным днем! Пусть Бог простит,

И я не буду зла держать.

Пускай Господь нам ниспошлет

Покой, и свет, и благодать.

***

Без ошибок прожить невозможно,

Иногда ошибаемся мы,

И по жизни идя осторожно,

Оступиться ты можешь, увы…

Но спасает обычай народный,

Что дает нам возможность простить.

День особенный и благородный,

Душу может помочь облегчить.

Так простим же друзья, повсеместно,

Ведь событий назад не вернуть,

Всех простим в день особый, воскресный,

С легким сердцем продолжив свой путь.

Ранее мы публиковали еще одну подборку открыток и поздравлений.

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