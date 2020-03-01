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Шоу-бизнес

Звезда популярного российского сериала снова стала мамой в 40 лет

16:58 1 марта 2020 690
Елена Подкаминская
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Звезда сериала «Кухня», 40-летняя российская актриса Елена Подкаминская в третий раз стала мамой. Об этом артистка сообщила в сети Instagram.

Она родила мальчика в одной из московских клиник 21 февраля, но временно держала это в тайне.

«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21 февраля, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее популярная украинская певица Джамала призналась, что готова взять паузу в карьере и посвятить себя семье. Победительница «Евровидения» планирует родить второго ребенка. Джамала считает, что можно успешно совмещать семью и карьеру, но не хочет пропускать самые важные моменты — то, как растет ее ребенок.

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