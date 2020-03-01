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Украина

Горячее 1 марта на фронте: у ВСУ один погибший и шесть раненых

19:49 1 марта 2020 300
птур
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Донбассе не прекращаются обстрелы. 1 марта в районе операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял позиции украинских военных. Обстрел велся из 82-миллиметровых минометов, применялся противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и трое — боевые травмы.

Как сообщает штаб ООС, обстрел автомобиля украинских военных случился в районе населенного пункта Нижнетеплое. Автомобиль вез продукты бойцам, но был замечен врагом, и по машине выстрелили из противотанкового ракетного комплекса. Ракета попала в кабину автомобиля. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения и еще двое — боевые травмы. В штабе ООС считают, что обстрел из ПТРК проводился специально подготовленным оператором-наводчиком ВС РФ, учитывая, что прицельный выстрел был сделан с расстояния 3,5 километра.

Также за сутки вооруженные формирования РФ обстреляли позиции вблизи населенного пункта Пески, возле Лебединского и Невельского. В районе Луганского были задействованы станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, по данным ООН, за последний год Россия направила на Донбасс четыре тысячи тонн оружия и боеприпасов, в том числе около 800 артиллерийских систем.

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