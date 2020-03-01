- 20:30 Украинец Зинченко добыл на «Уэмбли» седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити»
- 20:20 В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус после поездки в Европу
- 20:06 Великий пост: как провести семь недель и чего нельзя делать до Пасхи (календарь поста)
- 20:05 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 19:49 Горячее 1 марта на фронте: у ВСУ один погибший и шесть раненых
- 19:35 Маразм крепчал: к 9 мая для автомобилей Росгвардии в Сибири закупят наклейки "На Берлин!"
- 18:54 «Шахтер» в день рождения Фернандо проиграл в Полтаве «Ворскле»: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:24 Противогазом по коронавирусу: в сети обсуждают необычного пассажира в метро Киева
- 18:17 Когда стричься и начинать ремонт: лунный календарь на неделю
- 17:52 Эпидемия коронавируса: ученые узнали, переносят ли его комары
- 17:16 Знаменитый Лувр закрыли для посетителей из-за коронавируса
- 16:58 Звезда популярного российского сериала снова стала мамой в 40 лет
Украинец Зинченко добыл на «Уэмбли» седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити» (фото, видео)
В воскресенье, 1 марта, на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся финальный поединок Кубка английской лиги, в котором сразились «Манчестер Сити», одолевший в середине недели в Лиге чемпионов «Реал», и один из аутсайдеров премьер-лиги «Астон Вилла».
Команда Хосепа Гвардиолы, в стартовый состав которой вернулся футболист сборной Украины Александр Зинченко, сделала хороший задел в начале встречи и в итоге победила команду из Бирмингема — 2:1 (Агуэро, 20, Родри, 31 — Самата, 41).
Напомним, что на пути к финалу «МанСити» поочередно одолел в турнире «Престон», «Саутгемптон», «Оксфорд» и «Манчестер Юнайтед». Действующий чемпион страны выиграл Кубок английской лиги третий год подряд и седьмой раз в истории.
pic.twitter.com/IqQ37wEBur
— Manchester City (@ManCity) March 1, 2020
Что же касается Александра Зинченко, то он завоевал с «МанСити» седьмой трофей в карьере. Ранее 23-летний футболист выиграл с командой по два чемпионата Англии и Кубка лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.
Александр Зинченко — трехкратный обладатель Кубка английской лиги
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко с невестой покормил с рук хищников.
Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.