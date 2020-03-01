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Спорт

Украинец Зинченко добыл на «Уэмбли» седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити» (фото, видео)

20:30 1 марта 2020 87
Астон Вилла&nbsp;— Манчестер Сити
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 1 марта, на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся финальный поединок Кубка английской лиги, в котором сразились «Манчестер Сити», одолевший в середине недели в Лиге чемпионов «Реал», и один из аутсайдеров премьер-лиги «Астон Вилла».

Команда Хосепа Гвардиолы, в стартовый состав которой вернулся футболист сборной Украины Александр Зинченко, сделала хороший задел в начале встречи и в итоге победила команду из Бирмингема — 2:1 (Агуэро, 20, Родри, 31 — Самата, 41).

Напомним, что на пути к финалу «МанСити» поочередно одолел в турнире «Престон», «Саутгемптон», «Оксфорд» и «Манчестер Юнайтед». Действующий чемпион страны выиграл Кубок английской лиги третий год подряд и седьмой раз в истории.

Что же касается Александра Зинченко, то он завоевал с «МанСити» седьмой трофей в карьере. Ранее 23-летний футболист выиграл с командой по два чемпионата Англии и Кубка лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.

Александр Зинченко — трехкратный обладатель Кубка английской лиги

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко с невестой покормил с рук хищников.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»

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