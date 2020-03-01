Бывший комбат "Айдара" задержан в Греции по запросу России (видео)

Украина

Бывший народный депутат VIII созыва и экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук был задержан на границе Болгарии и Греции. Мельничук рассказал, что задержание провела Греция, выполняя запрос россиян.

На своей странице в Facebook Мельничук объяснил, что сейчас находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном и ждет представителей Интерпола. Представители посольства пока не отреагировали на задержание украинского гражданина.

Напомним, в России Мельничуку приписали организацию убийства российских пропагандистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском в 2014 году. Якобы бойцы «Айдара» организовали минометный обстрел, из-за которого погибли россияне. Несмотря на несуразность обвинения, Россия добилась объявления Мельничука в международный розыск.

Фото Сергій Мельничук/Facebook

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