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Украина

Бывший комбат "Айдара" задержан в Греции по запросу России (видео)

22:59 1 марта 2020 361
мельничук
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Бывший народный депутат VIII созыва и экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук был задержан на границе Болгарии и Греции. Мельничук рассказал, что задержание провела Греция, выполняя запрос россиян.

На своей странице в Facebook Мельничук объяснил, что сейчас находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном и ждет представителей Интерпола. Представители посольства пока не отреагировали на задержание украинского гражданина.


Напомним, в России Мельничуку приписали организацию убийства российских пропагандистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском в 2014 году. Якобы бойцы «Айдара» организовали минометный обстрел, из-за которого погибли россияне. Несмотря на несуразность обвинения, Россия добилась объявления Мельничука в международный розыск.

Фото Сергій Мельничук/Facebook

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