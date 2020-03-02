Шоу-бизнес

"Главная девственница страны": Jerry Heil рассказала, почему решила сознаться в том, что у нее еще не было секса

Популярная певица и финалистка Национального отбора на Евровидение 2020 года Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) произвела на прошлой неделе фурор, признавшись в том, что в свои 24 года является девственницей, и у нее еще никогда не было секса.

Об этом она рассказала в откровенном интервью Маше Ефросининой в YouTube-передаче «Экзамен».

«Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Я до сих пор не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я закрываюсь, я не могу почувствовать себя секси…», — заявила тогда девушка.

По словам Jerry Heil, из-за этого она посещает гештальт-терапевта.

«У мамы с папой всегда были сложные отношения, и она тоже не умеет принимать от него… (внимание)… и у меня как-то не сложилась модель, что такое „красивые отношения“, настоящие, как это дарить людям любовь. Я только сейчас учусь, и моментами бывает очень сложно… Я реально, как сломанная, что со мной не так?» — отметила Яна.

При этом она добавила, что никогда не влюблялась и что у нее не было серьезных отношений, как и близости с мужчиной: «Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…».

Интервью девушки вышло настолько резонансным, что она решила объясниться в своем аккаунте, почему решилась на публичное признание.

«Столько сообщений после одного интервью не получала! Спасибо Маше, столь тонко почувствовала меня и осторожно открыла тему первого секса. Его отсутствие. В (о нет, только не это) 24 года», — пишет она.

Сделать признание, по словам Яны, она решила по двум причинам: помочь справиться с социальным давлением людям различного возраста, которые являются девственниками, стать первым публичным человеком, который показывает своим примером, что сексом нужно заниматься тогда, когда для него приходит время, а не просто, чтобы быть как все.⠀

Интересны причины, по которым Яна-Джерри не делала признания раньше: «думала, что это то же самое, как стать голой посреди города», боялась осуждения мужского пола, которые ценят в девушках «опыт», считала слова «добродетель» и «девственность» первыми в списке устаревших слов.

«Я так думала. Потом передумала, потому что это чушь. Как мы докатились до того, что вещи, которые касаются личного пространства человека, теперь делятся на современное, не современные, модные?», — негодует исполнительница.⠀

Когда «самое страшное» произошло, Jerry Heil вывела два простых правила жизни:

1. Будь собой.

2. ПРАВДА — ЭТО НЕ стыдно. При любых обстоятельствах.

«Можно теперь после таких постов ставить статус «Главная девственница страны?», — спрашивает шутливо она поклонников.

Фанаты горячо поддержали певицу:

С момента публикации (менее суток) пост уже набрал более 23 тысячи лайков, и, похоже, их количество увеличивается с каждым часом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Jerry Heil, два года уже не употребляющая мясо, дерзко ответила на вопрос о веганстве.

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