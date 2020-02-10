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Jerry Heil дерзко ответила на вопрос о веганстве
Молодая исполнительница Jerry Heil (Яна Шимаева), стремительно ворвавшаяся в украинский шоу-бизнес с песней «Охрана, отмена», прошла в финал Национального отбора на «Евровидение» с песней Vegan. Певица говорит, что уже два года не употребляет мясо, хотя выросла в провинции в семье мясников.
«Как можно не есть мясо, когда у тебя на заднем дворе забивают свиней?», — говорила Яна.
И песню посвятила этой теме не случайно. По мнению Яны, этот посыл актуален для Европы, и она своим творчеством показывает, что Украина — прогрессивная и толерантная страна.
Не удивительно, что об этом Яну расспрашивают журналисты. За кулисами отбора журналист «Радио Свобода» поинтересовался, что ее больше всего бесит в вопросах. Певица за словом в карман не полезла и довольно дерзко ответила. Видимо, провинциальная девочка уже почувствовала себя настоящей звездой.
Стоит отметить, что на комментарии судей Яна отвечала довольно уверенно.
Известный продюсер Игорь Кондратюк в интервью «ФАКТАМ» резко раскритиковал первый полуфинал нацотбора.
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